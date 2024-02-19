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Kozan Barajı'nda su seviyesi yüzde 28'e düştü

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde kuraklık nedeniyle Kozan Barajı'nda su seviyesi çok azalarak yüzde 28'e kadar düştü.

Kozan'da bu yıl kışın kurak geçmesinden dolayı bir çok tarım arazisinin sulamasının yapıldığı Kozan Barajı'nda su seviyesi yüzde 28'e kadar düştü. Son 53 yılın en sıcak Ocak ayını geride bıraktığımız şu günlerde Kozan'ın 2023 yılına oranla bu yıl daha da kurak geçmesinden dolayı baraj kuruma tehdidiyle karşı karşıya.

Kozan Barajı'nda tekne sahibi olan Ahmet Öz ciddi bir kuraklık yaşandığını ve baraj göletlinin suyunun yaklaşık 20 metre çekildiği kaydederek, "Geçen yıl da su seviyemiz çok düşüktü. Ancak bu yıl daha da düştü. İki kere yağış oldu ve çok düşük bir yağış oldu toprağı bile duyurmadı. İklim böyle devam ederse barajın durumu daha da kötüye gidecek gibi duruyor. Bahçe sulamasında kullanılan bu suyun acilen damlama sistemine geçilmeli. Yağışlar olmaz ise yazın yağışın düşmediği Kozan'da baraj tamamen kuruma tehdidiyle karşı karşıya" dedi.

Kozan Barajı'nda resmi verilere göre şuan doluluk oranı yüzde 28,24 oranında.