Kozan'da 1200 Öğrenci Bayramlaştı

Şenlik gibi bayramlaşma: Bin 200 öğrenci birbiriyle bayramlaştı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bin 200 ilköğretim okulu öğrencisi okul bahçesinde birbirlerine şeker ikram ederek bayramlaştı.

İlçede bulunan Halit Dağlı İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencileri örnek bir bayramlaşma programı yaptı. İlçede ilk kez düzenlenen programda 4. sınıf öğrencileri, minik öğrencilere kolonya ve şeker ikram etti. Daha sonra bin 200 öğrenci okul bahçesinde birbirleriyle tek tek bayramlaştı.

İlk kez böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten okul müdürü Seyban Karaköse, "Milli kültürel gelenek ve değerlerimizi öğrencilere anlatmak, öğrencilerin Ramazan ayının coşkusunu yaşaması için eğitimcilerimiz ile böyle bir çalışma düşündük. Çocuklar okulda sadece eğitim değil değerlerimizi de öğrenmeli. Yaklaşık bin 200 öğrencimiz olan okulumuzda tüm öğrencilerimiz birbirleri ile bayramlaştı, hazırladıkları şekerleri birbirlerine ikram etti. Çocuklar arasında küslükler oluyordu hem de onlarda barışarak kardeşliğin sevginin Ramazan ayının coşkusunun yaşandığı bir bayramlaşma programı oldu" dedi.

Öğrencilerden Zeynep Büşra Özgüner de çok güzel bir bayramlaşma olduğunu belirterek, uygulamanın aslında her okulda yapılması gerektiğini ifade etti. Betül Kaymaz ise diğer öğrenciler gibi kendisi için bayramlaşmanın en güzel anını yaşadıklarını söyledi.

Okul bahçesinde renkli görüntülerin oluştuğu bayramlaşma programında öğrenciler ve öğretmenler eğlenceli vakit geçirdi.