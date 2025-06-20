Adana'nın Kozan ilçesinde biçerdöverin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
A.C.G. idaresindeki biçerdöver Tepecikören-Kozan kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kazada sürücü A.C.G. ile biçerdöverdeki C.G. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Biçerdöver Devriği: 2 Yaralı - Son Dakika
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