Kozan'da Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Kozan'da Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi

Kozan\'da Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kozan Sırelif Gündüz Bakımevi'nde çocuklara trafik eğitimi verdi. Etkinlikte çocuklara trafik kuralları, trafik işaret ve levhaları ile yayaların geçiş öncelikleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Bakımevi Şube Müdürü Ferhat Coşkun, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

07.05.2024 15:04  Güncelleme: 15:09
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Kozan'da, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında polisler, çocuklara trafik eğitimi verdi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Kozan Sırelif Gündüz Bakımevi'nde çocuklarla bir araya geldi.

Etkinlikte ekipler, çocuklara trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Başpolis Ergün Yavuz, çocuklara trafik işaret ve levhaları, yayaların geçiş öncelikleri konularını anlattı.

Bakımevi Şube Müdürü Ferhat Coşkun da çocuklara yönelik bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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