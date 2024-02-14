Kozan'da bedensel engelli çiftlere Sevgililer Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Kozan'da bedensel engelli çiftlere Sevgililer Günü etkinliği düzenlendi

Kozan\'da bedensel engelli çiftlere Sevgililer Günü etkinliği düzenlendi

Kozan Belediyesi tarafından Dağılcak Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinliğe bedensel engelli çiftler katıldı. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, engelin sevgiye, saygıya ve mutlu bir evliliğe engel olmadığını vurguladı. Etkinlikte çiftlere fotoğrafları hediye edildi.

14.02.2024 13:35
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Kozan ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel etkinlik gerçekleştirildi.

Kozan Belediyesince Dağılcak Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinliğe bedensel engelli çiftler katıldı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, engelin sevgiye, saygıya ve mutlu bir evliliğe engel olmadığını söyledi.

Programda çiftlere, fotoğrafları hediye edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kozan'da bedensel engelli çiftlere Sevgililer Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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