Kozan ilçesinde, özel gereksinimli bireyler için etkinlik gerçekleştirildi.
Özel bir rehabilitasyon merkezince Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, davul zurna eşliğinde eğlenen özel gereksinimli bireylere çeşitli ikramlarda da bulunuldu.
Programa, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Kürşat Koç, Beyazay Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Harun Ünlü ile özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Engelliler Haftası Etkinliği - Son Dakika
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