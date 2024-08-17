Kozan\'da Kaldırıma Bırakılan Bisiklet Hırsızlıkla Çalındı

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ADANA'nın Kozan ilçesinde kaldırıma bırakılan bisiklet yoldan geçen hırsız tarafından çalındı. Bisiklete binip, uzaklaşan hırsızlık şüphelisini güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tufan Paşa Mahallesi Fekeli Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan işyerine gelen Ömer Gönül, şarjlı bisikletini kaldırıma bıraktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi, bisiklete binip uzaklaştı. Dışarı çıktığında bisikletinin olmadığını fark eden Gönül'ün şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli aranıyor.

Haber: Ali GÖKDAL-Kamera: ADANA,