Kozan\'da kar nedeniyle mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

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Adana'nın Kozan ilçesinde kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 14 kişi, yolun iş makinesiyle açılmasıyla kurtarıldı.
Akçalıuşağı Mahallesi Almadere mevkisi, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Bölgeye yönlendirilen Adana Büyükşehir ve Kozan belediyelerine bağlı ekipler, iş makinesiyle çalışma başlattı.
Çalışma sonucu, yolda mahsur kalan 6 araçtaki 14 kişi kurtarıldı.
Kapanan yol trafiğe açıldı.
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