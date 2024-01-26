 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kozan'da kar nedeniyle mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kozan'da kar nedeniyle mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 14 kişi, yolun iş makinesiyle açılmasıyla kurtarıldı. Akçalıuşağı Mahallesi Almadere mevkisinde ulaşım kapandıktan sonra Adana Büyükşehir ve Kozan belediyelerine bağlı ekipler çalışma başlattı. 6 araçtaki 14 kişi kurtarıldı ve yol trafiğe açıldı.

Kozan\'da kar nedeniyle mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı
26.01.2024 - 18:35,
Abone Ol

Adana'nın Kozan ilçesinde kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 14 kişi, yolun iş makinesiyle açılmasıyla kurtarıldı.

Akçalıuşağı Mahallesi Almadere mevkisi, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgeye yönlendirilen Adana Büyükşehir ve Kozan belediyelerine bağlı ekipler, iş makinesiyle çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, yolda mahsur kalan 6 araçtaki 14 kişi kurtarıldı.

Kapanan yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Adana, Kozan, Kurtarma, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozan'da kar nedeniyle mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı - Son Dakika


19:44
ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı
19:28
Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41
CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49
AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı

Son Dakika
19:44 ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41 CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 20:50:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kozan'da kar nedeniyle mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement