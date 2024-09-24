Kozan\'da Narenciye Tesisinde Yangın

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Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Güneri Mahallesi'ndeki Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan narenciye paketleme tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Karadan çalışması yürüten ekiplere Orman Bölge Müdürlüğünün söndürme helikopteri de havadan destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle hasar oluşan tesiste Rusya'ya ihraç edilmek üzere hazırlanan 180 ton limonun da zarar gördüğü öğrenildi.

Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapacak.