Kozan\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Boztahta Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, elektrik direğinin tellerine zarar verdi.
Tellerden yayılan kıvılcımlar nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.
Yangında, 2 ev ve Boztahta Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde hasar meydana geldi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmasına başlandı.
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