KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın Kozan ilçesi Boztahta Mahallesi'nde yüksek gerilim hattındaki elektrik telinin kopması sonucu çıkan orman yangını, 8 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, zarar gören alanın tespit ise günün aydınlanması ile belli olacağı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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