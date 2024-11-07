Kozan\'da Park Halindeki Araba Yandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
İlçedeki Yassıçalı Mahallesi'nde sabah saatlerinde H.İ.'ye ait park halindeki 01 ALK 257 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Maddi hasar oluşan araç kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Haber: Ali GÖKDAL-Kamera: KOZAN,(Adana),
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