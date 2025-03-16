Kozan'da Restoranda Yangın

Adana'nın Kozan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Andıl Caddesi'ndeki bir restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde meydana geldi.