Kozan'da Yangında Ev ve Ahır Tamamen Yandı

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ADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında bir ev ile ahır tamamen yandı.

Bağlar Mahallesi Kanarya sokak üzerinde bulunan İshak Dinler'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, ambulans ve Kozan Belediyesi AKOM ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev, ardiye, çardak ve ahır tamamen yandı. Ahırda bulundan 20 küçükbaş hayvan son arda kurtarıldı.

Evde bulunan Yeter Dinler dumandan etkilendi. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),