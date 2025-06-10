Kozluk'ta Buğday Tarlasında Yangın

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında, 20 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, öğle saatlerinde Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar Köyünde buğday ekili arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından çevredekilerin de desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 20 dönüm alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,