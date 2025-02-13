Kral 2. Abdullah, Ürdün'e Dönüşte Coşkuyla Karşılandı

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ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü Washington ziyaretini tamamlayarak ülkesine dönen Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı başkent Amman'da birlerce kişi karşıladı.

Ürdün'deki Marka Uluslararası Havalimanına inen Kral 2. Abdullah ve Veliaht Prens Hüseyin'i karşılamaya giden binlerce kişi havalimanı yolunda toplandı.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Ürdün'e tehcir edilmesine karşı olarak Ürdün Kralı'na destek olmak için düzenlenen karşılama törenine ülkenin çeşitli kentlerinden binlerce kişi iştirak etti.

Karşılama üzerine X hesabından açıklamada bulunan Kral 2. Abdullah, Ürdün halkına teşekkür ederek, "Tutumumuz sağlam ve kararlıdır. Ülkem için her zaman ve sonsuza kadar en iyi olanı yapacağım." ifadelerini kullandı.

Veliaht Prens Hüseyin de Instagram hesabından karşılamadan kareleri paylaşarak, Ürdün halkıyla gurur duyduğunu belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 11 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine dair yaptığı değerlendirmede, "Ürdün'ün, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı kararlı tutumunu yineledim." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Ürdün Kralı Abdullah ile görüşmesinde, "Gazze'yi devralacaklarını ve buranın ABD'nin yetkisinde olacağını" ifade etmiş, Abdullah ise başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkelerinin bir araya gelerek sürece ilişkin görüşmeler yapacaklarını ve bu görüşmelerin sonucunun beklenmesi gerektiğini söylemişti.