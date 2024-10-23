Kral 3. Charles, Samoa'yı Ziyaret Eden İlk İngiliz Kralı

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İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) üye ülke liderleriyle yapacağı toplantı için Pasifik Adaları ülkesi Samoa'ya giden İngiltere Kralı 3. Charles, bu ülkeyi ziyaret eden ilk İngiliz kral oldu.

Samoa Observer gazetesinin haberine göre, yerel saatle 19.00'da eşi Kraliçe Camilla ile Samoa'ya inen Kral 3. Charles, Samoa Başbakanı Fiame Naomi Mataafa ve diğer devlet yetkililerince karşılandı.

Yarın resmi temaslarda bulunacak Kral 3. Charles, 25 ve 26 Ekim'de düzenlenecek Commonwealth üye ülke liderleri zirvesine başkanlık yapacak.

Samoa'yı ziyaret eden ilk İngiltere Kralı olan 3. Charles, bu ülkeden önce de 18 Ekim'de tahta geçtikten sonraki ilk Avustralya ziyareti için Kraliçe Camilla ile Sydney'e gitmişti.

Kral 3. Charles, kanser tedavisi nedeniyle Avustralya seyahatini 5 günle sınırlı tutmuştu. İngiltere Kralı, parlamentodaki konuşması sırasında, ülkenin Aborjin kökenli Senatörü Lidia Thorpe'n "soykırımcı" ve "Bizim kralımız değilsin." tepkisiyle karşılaşmıştı.