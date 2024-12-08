Kral Abdullah'dan Suriye için acil çağrı

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesi sonrası ülkenin ve vatandaşların güvenliği ile istikrarı tesis etmek ve kaosa yol açacak her türlü çatışmayı önlemek için "hızlı" çalışma çağrısı yaptı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Ürdün Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Ürdün, Suriyeli kardeşlerinin yanında duruyor ve onların iradesine ve tercihlerine saygı duyuyor." sözlerine yer veren Abdullah, "Suriye'nin, vatandaşlarının ve halkının kazanımlarının güvenliğinin korunması, istikrarın sağlanması ve kaosa yol açabilecek herhangi bir çatışmanın önlenmesi için özenle ve hızlı bir şekilde çalışmanın gerekliliğini" vurguladı.

Kral Abdullah, Ürdün'ün, krizin başlangıcından (2011) bu yana her zaman Suriyeli kardeşlerin yanında yer aldığını ve son on yılda mültecilere kapılarını açarak onlara sağlık, eğitim ve benzeri çeşitli hizmetler sunduğunu belirtti.

?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.