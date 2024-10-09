Kral Selman'ın Sağlığı İyi - Son Dakika
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Kral Selman'ın Sağlığı İyi

Muhammed bin Selman, Kral Selman'ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

09.10.2024 03:54
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, dün başkent Riyad'daki kabine toplantısına Başbakan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlık etti.

Toplantının başında Veliaht Prens Bin Salman, Kral Selman'ın sağlığının iyi olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından 6 Ekim'de yapılan açıklamada, Kral Selman'ın akciğer enfeksiyonu nedeniyle tıbbi muayeneye tabi tutulduğu bildirilmişti.

Mayıs ayında da Kral Selman'ın akciğer enfeksiyonu sebebiyle antibiyotik tedavisi gördüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kral Selman'ın Sağlığı İyi - Son Dakika

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