Kremlin, ABD ve Rusya arasındaki olası temaslara açık olduğunu belirtti

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MOSKOVA, 26 Mart (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Rusya arasındaki olası temaslara ilişkin olarak Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD ile görüşmeye açık olduğunu ancak tüm meselelerin kapsamlı şekilde ele alınmasından yana olduğunu belirtti.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov aynı günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, gelecek hafta ikili konular hakkında temas kurmak üzere ABD'li yetkililerle anlaştıklarını söyledi.

Peskov'a göre Kremlin'in tutumu, görüşmelerde belirli meseleleri gündem dışında bırakmak yerine Rusya-ABD ilişkilerini etkileyen tüm meselelerin ele alınmasının önemine dikkat çekiyor.

"İkili ilişkilerimize hakim olan genel bağlamdan bazı meseleleri çıkarmak mümkün değil" diyen Peskov, Rusya'nın "tüm meselelerin kapsamlı şekilde ele alınmasına" açık olduğunu vurguladı.