Küba Bakanı İstifa Etti

Küba Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marta Elena Feito Cabrera, ülkede dilenci olmadığı yönündeki sözlerine gelen tepkilerin ardından istifa etti.

BBC'nin haberine göre, Feito Cabrera'nın Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmasındaki, ülkede dilenci olmadığı ve çöpleri karıştıran kişilerin "kolay para kazanmak" amacıyla "dilenci kılığına girdiğine" dair ifadeleri, başta Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel olmak üzere birçok kişinin tepkisini çekti.

Feito Cabrera, gelen tepkilerin ardından istifa etti.

Bakanın istifası Küba Komünist Partisi ve hükümet tarafından kabul edildi.

Devlet Başkanlığı Ofisinin, X hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda ise Feito Cabrera'nın "hatalarını kabul ettiği" duyuruldu.

Feito Cabrera, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, ülkede dilenci olmadığını ve çöpleri karıştıran kişilerin "kolay para kazanmak" amacıyla dilenci kılığına girdiğini söylemişti.

Açıklamalarının ardından ülke genelinde eleştirilere maruz kalan Feito Cabrera hakkında "Küba halkına hakaret ettiği" gerekçesiyle istifa çağrıları yapılmıştı.