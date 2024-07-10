Küba'da Nüfus Yüzde 18 Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Küba'da Nüfus Yüzde 18 Azaldı

Küba'da yapılan bağımsız bir araştırma sonucunda, ülkenin nüfusunun 2022 ve 2023 yılları arasında yüzde 18 oranında azaldığı ortaya çıktı. Ekonomik sıkıntılar ve kitlesel göç faktörleri nedeniyle nüfusun eridiği belirtilirken, Küba'daki nüfusun 9 milyonun altına düştüğü iddia edildi. Ayrıca, Ekim 2021 ila Nisan 2024 arasında 738 bin 680 Kübalının yasa dışı ya da diğer yollardan ABD'ye göç ettiği bilgisi paylaşıldı.

10.07.2024 05:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küba'da yapılan bir araştırmaya göre, ülkedeki nüfus 2022 ve 2023 yılları arasında yüzde 18 oranında azaldı.

Yerel basında çıkan habere göre, Küba'da yapılan bağımsız bir araştırmanın sonucunda ülkenin nüfusunun 2022 ve 2023 yılları arasında yüzde 18 oranında azaldığı ortaya çıktı.

İspanyol EFE haber ajansına konuşan Kübalı ekonomist ve demografi uzmanı Juan Carlos Albizu, ülkenin 2021'den bu yana özellikle ekonomik sıkıntılar ve kitlesel göç faktörleri nedeniyle nüfusunun eridiğini belirtti.

Albizu, ülkede ölümlerin doğumlardan daha fazla olduğunu, Küba'daki nüfusun 9 milyonun altına düştüğünü iddia etti.

Haberde, Ekim 2021 ila Nisan 2024 arasında 738 bin 680 Kübalının yasa dışı ya da diğer yollardan ABD'ye göç ettiği bilgisi paylaşıldı.

Ulusal İstatistik ve Bilgi Ofisi (ONEI) tarafından 31 Aralık 2021'de yapılan açıklamada ise Küba nüfusunun 11,11 milyon kişi olduğu bildirilmişti.

Küba'nın ekonomisi bilhassa pandemi döneminde, ABD yaptırımları ve azalan turist sayıları nedeniyle bir hayli kötüleşmiş ve ülkede protestolara yol açmıştı.

Kaynak: AA

Küba, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba'da Nüfus Yüzde 18 Azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:43 Diyarbakır Silvan’da anız yangını çıktı, alevler bir mahalleyi tehdit ediyor Diyarbakır Silvan'da anız yangını çıktı, alevler bir mahalleyi tehdit ediyor
00:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti
23:11 İsrail, Filistinlilerin sığındığı okula saldırdı: 25 ölü, 53 yaralı İsrail, Filistinlilerin sığındığı okula saldırdı: 25 ölü, 53 yaralı
22:42 CHP lideri Özel’in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu Türkiye’nin birçok kentinden görüntüler geldi CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi
21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi İçin ABD’de Dünyanın sustuğu konuyu liderlerin gündemine taşıyacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi İçin ABD'de! Dünyanın sustuğu konuyu liderlerin gündemine taşıyacak
00:54 Malatya’da 4.2 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
23:46 Geriye düştüğü maçta Fransa’yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024’te finale çıktı Geriye düştüğü maçta Fransa'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te finale çıktı
23:30 Canlı yayında sert tartışma Gazeteci Buket Aydın programı terk etti Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti
22:58 Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız’a sahip çıktı Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız'a sahip çıktı
22:37 Çiftçinin korkulu rüyası oldular Devasa çekirge sürüsü Muş Ovası’na doğru ilerliyor Çiftçinin korkulu rüyası oldular! Devasa çekirge sürüsü Muş Ovası'na doğru ilerliyor
22:16 Cübbeli Ahmet Hoca hayat pahalılığından yakındı: Sadece emekli maaşıyla geçinmek imkansız Cübbeli Ahmet Hoca hayat pahalılığından yakındı: Sadece emekli maaşıyla geçinmek imkansız
22:08 Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan adamın imdadına, yoldan geçen bir otomobil yetişti Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan adamın imdadına, yoldan geçen bir otomobil yetişti
21:00 Arda Güler’e sürpriz talip Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
20:07 Kendi katilini topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış Kendi katilini topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 06:07:19. #1.13#
SON DAKİKA: Küba'da Nüfus Yüzde 18 Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement