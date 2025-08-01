Küba'ya Çin'den Otobüs Yardımı

GUANAJAY, 1 Ağustos (Xinhua) -- Küba'nın Guanajay kentindeki otobüs imalat fabrikasında bir otobüsü kontrol eden işçi, 31 Temmuz 2025.

Çin hükümetinin, otobüs onarımı ve yenilenmesi için Küba'ya sağladığı yardım projesi kapsamında otobüs parçaları ve aksesuarlarının teslim edilmesi vesilesiyle düzenlenen tören perşembe günü Küba'nın Guanajay kentinde gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Joaquin Hernandez/Xinhua)