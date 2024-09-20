Küçük Devrim Eğitim Hakkına Kavuştu

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Bakanlık olaya el koydu küçük Devrim okuluna kavuştu

ANKARA - Samsun'da eğitim hakkından mahrum kalma riski bulunan Küçük Devrim için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.

Sosyal medyada 19 Eylül'de yapılan bir paylaşım üzerine başlatılan inceleme kapsamında, 2013 doğumlu Devrim Barutçu'nun Samsun'un Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir okula kayıtlı olduğu ve mevcut ikametgahının Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde bulunduğu tespit edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aynı tarihte Milli Eğitim Müdürlüğüne resmi yazı göndererek, küçük Devrim'in eğitim hakkından mahrum kalmaması adına ikamet adresine uygun bir okula naklinin yapılmasını talep etti. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal inceleme süreci başlattı ve görüşmeler sonucunda, çocuğun okul nakil işlemleri hızlandırıldı.

Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, çocuğun ikamet adresine en yakın okul olan İlkadım Belediye Ortaokuluna nakli gerçekleştirildi. Çocuğun okul kaydının tamamlandığı ve eğitimine başladığı bilgisi edinildi.

Yetkililer, çocuğun eğitim hayatının kesintiye uğramaması için gerekli tüm adımların hızlı bir şekilde atıldığını ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti.