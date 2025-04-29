Küçük Yıldızlar, TEKNOFEST'te - Son Dakika
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Küçük Yıldızlar, TEKNOFEST'te

Küçük Yıldızlar, TEKNOFEST\'te

Manisa'nın Turgutlu ilçesinden 'Küçük Yıldızlar' takımı, 'Akıllı Menfez' projesiyle finale katılacak.

29.04.2025 11:50
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 yaşındaki Gökalp Sayan ve Yağız Alp İnesi ile 10 yaşındaki Gülse Ülker'den oluşan "Küçük Yıldızlar" takımı, "Akıllı Menfez" projesi ile TEKNOFEST KKTC'de mücadele edecek.

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı himayesinde Lefkoşa'da düzenlenecek TEKNOFEST KKTC, 1 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılacak finalistlerden Manisalı "Küçük Yıldızlar" takımı, Sosyal İnovasyon İlkokul kategorisinde yarışacak.

Konut ve iş yerlerinde doğal gaz kaynaklı yaşanabilecek risklere karşı geliştirdikleri "Akıllı Menfez" projesiyle finale kalan takım, 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencileri Gökalp Sayan ve Yağız Alp İnesi ile 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Gülse Ülker'den oluşuyor. "Küçük Yıldızlar", danışman öğretmenleri Mehmet Akif İnesi gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

7 yaşında final heyecanı

Mehmet Akif İnesi, AA muhabirine, takımda yer alan birinci sınıf öğrencilerinin "festivalin en küçük yarışmacıları" olabileceğini söyledi.

Projenin, mutfaklardaki doğal gaz menfezlerinin içeriye soğuk hava sızdırması ve öğrencilerin bunu otomatik yapıp yapamayacaklarını sorması üzerine başladığını belirten İnesi, "Öğrencilerimizle birlikte projeyi geliştirdik ve bir tasarım yaptık. Tasarladıktan sonra yerli ve milli kart olan DENEYAP kart üzerinden ilerleyip, çocuklarımızla birlikte otomatik akıllı bir menfez tasarladık. Bu menfez sayesinde herhangi bir gaz sıkıntısı olursa hızlıca dışarı atılması sağlanacak. Aynı zamanda iç hava kalitesi güzel olduğu sürece kapağın kapalı olmasından dolayı çevreye ve ekonomiye katkı sağlayan bir menfez olacak." diye konuştu.

Takımın 7 yaşındaki üyesi Gökalp Sayan menfezlerin kışın soğuk hava girmemesi nedeniyle kapatıldığını gördüklerini ifade ederek, bunun doğal gaz kaçağı veya oksijen yetersizliğinde güvenlik riski oluşturduğunu, buna çözüm aradıklarını söyledi.

Aynı yaştaki Yağız Alp İnesi ise TEKNOFEST'te yarışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Öğrencilerden Gülse Ülker de "akıllı menfez" ile riskleri en aza indirmeye çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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