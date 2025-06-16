Küçükçekmece'de Bıçaklı Saldırı: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de bıçaklanarak ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Güldallar Sanayi Sitesi'nin önünde bisikletiyle duran B.B'ye (16) arkadan yaklaşan F.C. (17) bıçakla saldırdı.

Sırtına aldığı bıçak darbelerinin ardından bir süre ayakta kalan B.B, daha sonra yere düştü. Şüpheli F.C, çevredekilerin de araya girmesiyle olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan B.B, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, şüpheli F.C'yi kısa sürede yakaladı.

Yapılan incelemede, şüpheli F.C. ile B.B'nin arasında daha önce yaşanan bir olaydan dolayı husumet bulunduğu belirlendi.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.