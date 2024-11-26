Küçükçekmece'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mehmet Akif Mahallesi Sakarya Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yangında binanın bodrum katında hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de Bodrum Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?