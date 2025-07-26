Küçükçekmece'de Boğulma Tehlikesi!

Küçükçekmece'de serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk, bekçi tarafından kurtarıldı.

Menekşe Deresi'ne serinlemek için giren çocuklardan biri, tura çıkan teknenin geçişi esnasında panik yaparak suya batmaya başladı. Durumu fark eden teknedeki bekçilerden biri, çocuğu kurtarmak için suya atladı.

Bekçi, boğulma tehlikesi yaşayan çocuğu, kıyıya sürükleyerek sudan çıkmasını sağladı.

Yaşananlar ise teknedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.