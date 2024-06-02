Küçükçekmece\'de çöken binada kalan kişi kurtarıldı

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(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili, "Enkazda an itibarıyla kalan şahıs bulunmayıp arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Küçükçekmece'de çöken binanın enkazında kalan son kişi de yaralı olarak kurtarılmıştır. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Enkazda an itibariyle kalan şahıs bulunmayıp arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir."