Küçükçekmece'de çöken binada kalan kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de çöken binada kalan kişi kurtarıldı

Küçükçekmece\'de çöken binada kalan kişi kurtarıldı

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili son durumu açıkladı. Enkazda kalan son kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Arama kurtarma ekipleri enkazda dinleme çalışmalarına devam ediyor.

02.06.2024 12:19
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(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili, "Enkazda an itibarıyla kalan şahıs bulunmayıp arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Küçükçekmece'de çöken binanın enkazında kalan son kişi de yaralı olarak kurtarılmıştır. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Enkazda an itibariyle kalan şahıs bulunmayıp arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

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