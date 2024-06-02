Küçükçekmece'de çöken binanın bitişiğindeki bina sahibi: 'Kentsel dönüşüme sokmak istemedi' - Son Dakika
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Küçükçekmece'de çöken binanın bitişiğindeki bina sahibi: 'Kentsel dönüşüme sokmak istemedi'

Küçükçekmece\'de çöken binanın bitişiğindeki bina sahibi: \'Kentsel dönüşüme sokmak istemedi\'

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın bitişiğindeki binanın sahibi olduğunu belirten kişi, kendi binasını kentsel dönüşüme sokmadan önce çöken binanın sahibiyle görüştüklerini ve kendisinin binayı yıktırmak istemediğini iddia etti.

02.06.2024 11:34
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Melihcan ÇALIŞKAN/ Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın bitişiğindeki binanın sahibi olduğunu belirten kişi "Biz kendi binamızı komple boşaltmış ve tahliye etmiştik. Elektriği doğalgazı kesilmişti. Bugünlerde de kendi binamızı yıkacaktık. Bu talihsiz olay denk geldi. Biz kendi binamızı kentsel dönüşüme sokmadan önce oranın (çöken binanın) sahibi Murat Beyle görüştük. Murat Bey kendisi, binayı kendi özel sebeplerinden dolayı yıktırmak istememişti" dedi.

Küçükçekmece'de saat 08.40 sıralarında 3 katlı bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çöken binada enkaz altında kalan 7 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 1 kişi de hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Çöken binada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılmış olup, enkazda kalan son kişiyi de kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜME SOKMAK İSTEMEDİ İDDİASI

Olay yerine gelen ve çöken binanın bitişiğinde bulunan binanın sahibi olduğunu belirten kişi, kendi binalarının kentsel dönüşüm sürecinde olduğunu, yıkılan binanın ise sahibiyle iletişime geçtiklerini ifade ederek, " Biz kendi binamızı komple boşaltmış ve tahliye etmiştik. Elektriği doğalgazı kesilmişti. Bugünlerde de kendi binamızı yıkacaktık. Bu talihsiz olay denk geldi. Biz kendi binamızı kentsel dönüşüme sokmadan önce oranın (çöken binanın) sahibi Murat Beyle görüştük. Murat Bey kendisi, binayı kendi özel sebeplerinden dolayı yıktırmak istememişti. Kentsel dönüşüme sokmak istemedi. Ondan dolayı tabi bizler de müdahale edemedik bina sahibi olması münasebetiyle. Ama, bugün böyle talihsiz bir olay yaşandı. Geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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