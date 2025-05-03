Küçükçekmece'de Doğal Gaz Kaçağı Önlenildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Doğal Gaz Kaçağı Önlenildi

Kazı çalışmasında hasar gören doğal gaz borusuna İGDAŞ ekipleri müdahale etti, güvenlik sağlandı.

03.05.2025 00:38
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Küçükçekmece'de bir alışveriş merkezi önündeki kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunda oluşan hasara İGDAŞ ekipleri müdahale etti.

Atakent Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin otopark girişi önünde yapılan kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunda oluşan hasar sebebiyle gaz kaçağı meydana geldi.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri bölgeye sevk edildi.

Polis alışveriş merkezi önünde önlem alırken, İGDAŞ ekipleri boruya müdahale etti.

Doğal gaz hattındaki gazı kesen ekiplerin çalışmasıyla boru tamir edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Doğal Gaz Kaçağı Önlenildi - Son Dakika

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