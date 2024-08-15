Küçükçekmece'de Eşini Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Küçükçekmece'de eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Gökhan A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde dün akşam saatlerinde eşi Öznur A'yı (23) sokakta bıçaklayan Gökhan A. (27) kaçmaya çalışırken, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi, Gökhan A'yı gözaltına alıp emniyete götürdü. Yaralı kadın ise sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlan şüpheli Gökhan A. adliyeye sevk edildi.