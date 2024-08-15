Küçükçekmece'de Eşini Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Eşini Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Küçükçekmece'de meydana gelen olayda, Gökhan A. isimli şüpheli eşi Öznur A'yı sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Yaralı kadın ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

15.08.2024 21:17
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Küçükçekmece'de eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Gökhan A. tutuklandı.

Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde dün akşam saatlerinde eşi Öznur A'yı (23) sokakta bıçaklayan Gökhan A. (27) kaçmaya çalışırken, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi, Gökhan A'yı gözaltına alıp emniyete götürdü. Yaralı kadın ise sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Gökhan A. adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Gökhan A. savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, 3-sayfa, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Eşini Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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