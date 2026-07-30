Küçükçekmece'de Gecekonduda Yangın
Sultanmurat Mahallesi'nde bir gecekondu yangını çıktı, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Küçükçekmece'de bir gecekondu yandı.
Sultanmurat Mahallesi 1. Bülbül Sokak'ta bulunan gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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