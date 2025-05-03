Küçükçekmece'de bir binada yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İnönü Mahallesi Kale Sokak'taki binaya sabah saatlerinde gelen bir kişi, önce alt kata inerek buradaki deprem çantasını aldı.
Binanın üst katına çıkıp bir süre bekleyen, ardından tekrar girişe inen şüpheli, buradaki bisikleti de alarak uzaklaştı.
Hırsızlık anı, binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de Hırsızlık Anı Kamerada - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?