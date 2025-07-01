Olay dün akşam saatlerinde Küçükçekmece'de yaşandı. Bir İETT otobüsü içerisindeki 2 yolcu arasında, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Şoförün aracı durdurması üzerine sokağa taşan kavgada, taraflar birbirlerinin kıyafetlerini yırttı. Yaşanan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de İETT Otobüsünde Kavga - Son Dakika
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