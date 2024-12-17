Küçükçekmece'de semt pazarında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Yeşilova Mahallesi'nde kurulan pazarda, bir grup ile pazarcılar arasında yol kapatma meselesinden tartışma çıktı.
Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda pazar esnafından İ.K, S.K, E.K. ve F.K. bıçakla yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan E.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bıçaklı kavgaya karıştıkları belirlenen Y.İ, K.D. ve E.K. adlı şüphelileri gözaltına aldı.
Polisin şüpheli E.Ö'yü yakalama çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de Pazar Kavgası: 4 Yaralı - Son Dakika
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