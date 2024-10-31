Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen genç vurularak ağır yaralandı.
Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'de iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Kavga sırasında yoldan geçen Muhammed M. (19), vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Muhammed M, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma yaptı.
Hastaneye kaldırılan Muhammed M'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor, emniyetin soruşturması devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: Genç Ağır Yaralı - Son Dakika
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