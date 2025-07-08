Küçükçekmece'de motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.
İnönü Mahallesi Alageyik Caddesi'nde yürüyen Ş.S'ye (22), motosikletle yaklaşan 2 şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.
Saldırıda ağır yaralanan Ş.S, kaçmaya çalışırken bir nalbur dükkanının önünde yere düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ş.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
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