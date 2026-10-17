Küçükçekmece'de tahliye edilen 7 katlı bina için kentsel dönüşüm başlatılacak

Küçükçekmece'de, bir binanın üçüncü katındaki dairenin banyosunda fayansların çatlaması üzerine bina geçici olarak tahliye edildi.

İnönü Mahallesi 3. Güneş Sokak'taki 7 katlı binanın üçüncü katında yer alan dairenin banyosunda fayansların çatlaması nedeniyle bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve zabıta ekipleri ile belediyenin Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Binada yapılan kontrollerin ardından tedbir amacıyla geçici tahliye kararı alındı.

Bina sakinlerinin yanlarına birkaç eşya almalarına izin verildi.

Zabıta ekipleri binanın çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirdi.

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, bina ve çevresinde inceleme yaptı.

Aygün, basın mensuplarına ihbar üzerine ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

Binada banyo fayanslarının çatladığını aktaran Aygün, binada hareket olduğunun bildirilmesi üzerine yapının tahliye edildiğini belirtti.

Aygün, mühendislerle ne yapılması gerektiğine karar vereceklerini, binanın kentsel dönüşüme girmesi için gerekli işlemleri başlatacaklarını kaydetti.