Küçükçekmece'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-100 Karayolu Avcılar istikametinde 34 HS 0187 plakalı otomobiliyle ilerleyen Yusuf Akbal, Sefaköy metrobüs üst geçidi altında direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Refüje çarpan otomobil takla atarken, sürücü Akbal yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Akbal'ın alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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