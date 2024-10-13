Küçükçekmece'de Tek Kadın Servis Şoförü: Sultan Kılıç

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Küçükçekmece'de okul servisi şoförlüğü yapan 54 yaşındaki Sultan Kılıç, ekip arkadaşı kadın hostesle her gün öğrencilerin evi ile okul arasında mekik dokuyor.

Sultan Kılıç, Küçükçekmece'de özel bir okula öğrenci taşıyan 32 servis şoförü arasındaki tek kadın çalışan.

Öğrencileri sabah evlerinin önünden alıp akşam ailelerine teslim eden servis araçlarında görevli hosteslerin tamamı ise kadınlardan oluşuyor.

Evli ve bir çocuk annesi Kılıç, AA muhabirine, 27 yıldır okul ve personel taşımacılığı yaptığını söyledi.

Eşiyle bir şirkete bağlı olarak aynı mesleği yaptığını dile getiren Kılıç, görev yaptığı okulda tek kadın şoför olsa da çevresinde kendisi gibi kadın sürücülere rastlandığına dikkati çekti.

Mesleğinin ilk yıllarında yadırganırken, şimdi normal karşılandığını ifade eden Kılıç, "Artık kadın otobüs şoförü, tır şoförü, minibüs şoförü var. Şimdi yadırganmıyorum." dedi.

Kendisine "Şoför abla" diye hitap edildiğini kaydeden Kılıç, "Bazen park halinde veya yol verdiklerinde, 'Abi şöyle geç' diyorlar. 'Abi değil, abla diyeceksiniz' diyorum, şaşırıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bazı insanlar gibi çocukların gürültüsünden rahatsız olmadığını vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

"Bir oğlum var, 16 yaşında. Çocukları sevdiğim için bu işi yapıyorum. Uzun bir süre çocuğum olmadı, çocuk sevgim vardı. O yüzden bu işe başladım."

"Sevmesem bu işi yapamam"

Sultan Kılıç, servis araçlarındaki hosteslerin de kadın olduğunu belirterek, "Onlar benimle çalıştıkları için memnun. Daha rahat hareket ediyorlar. Ben şoför olarak velilerle bir araya gelmiyorum, hostesimiz ilgileniyor. Herhangi bir sorun çıktığında durum bana geliyor. Çocuklarla içli dışlıyız. Sevmesem bu işi yapamam. Çocuklar da sevgiye karşılık olarak sevgi veriyorlar." diye konuştu.

Geçmişte başka okullarda da çalıştığını belirten Kılıç, kreş öğrencilerini taşıdığı dönemde araçta hostes olmadığı için velilerle doğrudan muhatap olduğunu dile getirdi.

B sınıfı ehliyeti olduğunu ancak E sınıfı ehliyet alması için eşinin telkinlerde bulunduğunu aktaran Kılıç, "Ehliyetimi E'ye yükselirsem eşimin otobüsü var, onu kullandırır diye almak istemiyorum. İstesem otobüs de sürerim ama minibüs bana yetiyor." dedi.

Kadınlara özgüvenli olmaları tavsiyesinde bulunan Kılıç, "Kendine güvenen herkes bu işi yapabilir. En azından kendi ayaklarının üstünde durabilir, eşlerine bağlı kalmayabilirler. Bu güzel bir şey. Eşim de çalışıyor ama kendim kazandığım için kendi ihtiyaçlarımı kendim alabiliyorum. Herkes kendi ayaklarının üstünde durabilir." şeklinde konuştu.

Sultan Kılıç'ın kullandığı araçta hostes olarak çalışan Mine Çakar ise kadın sürücüyle çalışmasının avantajlarını şöyle ifade etti:

"Kadın şoförle daha uyumluyuz. Birbirimizi anlıyor, destek oluyoruz. Sabah, akşam sürekli iletişim halindeyiz. İki anne olarak, öğrencilerimizle kendi çocuğumuz gibi ilgileniyoruz. Onların en ufak sıkıntılarında hemen koşturuyoruz."