Küçükçekmece'de Yangın

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Küçükçekmece'de bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi Hoşgörü Sokak'taki bir apartmanın girişinde bulunan elektrik saatleri henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı, alevler tüm kata yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, binanın üst katlarında mahsur kalanları yangın merdiveniyle tahliye etti.

İGDAŞ ve BEDAŞ personeli, tedbir amaçlı doğal gaz ve elektriği kesti.

Alevler diğer katlara ulaşmadan yangın söndürüldü.