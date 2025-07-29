Küçükçekmece'de Yangın Paniği

Küçükçekmece'de 8 katlı binanın 6'ncı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Tevfik Bey Mahallesi Cevahir Sokağı'nda yer alan 8 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Daire sakinleri hızlıca binayı terk ederken ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, güvenlik amacıyla sokağı trafiğe kapattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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