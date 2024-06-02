ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul\'da çöken binayla ilgili soruşturma başlattı

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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç İstanbul 'un Küçükçekmece ilçesinde çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve 3 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hepimizi üzen olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bilirkişi heyeti, incelemelerine başlamıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" dedi.