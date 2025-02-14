Küçükyalı'da Tekne Kurtarıldı

Küçükyalı önlerinde pervanesine ağ dolanan ve içerisinde 5 kişi bulunan tekne kurtarılarak barınağa çekildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, içerisinde 5 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin Küçükyalı önlerinde pervanesine ağ dolanması nedeniyle kumanda dışı kaldığı aktarıldı.
Açıklamada, teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Küçükyalı Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.
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