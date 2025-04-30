Kudüs'te Orman Yangınları Kontrolden Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kudüs'te Orman Yangınları Kontrolden Çıktı

Kudüs'teki orman yangınları yayılarak 5 noktada etkili oldu, otoyol trafiğe kapatıldı, yardım çağrısı yapıldı.

30.04.2025 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kudüs çevresindeki orman yangınları kontrolden çıktı: Otoyol trafiğe kapatıldı

İsrail, Güney Kıbrıs, Hırvatistan, İtalya ve Yunanistan'dan yardım istedi

KUDÜS - Kudüs'ün 5 farklı noktasında başlayan orman yangınları kontrolden çıktı. Otoyol trafiğe kapatılırken, 4 araç yandı, bazı sürücüler araçlarını bırakıp kaçtı, mahsur kalanlar ise ekipler tarafından tahliye edildi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Güney Kıbrıs, Hırvatistan, İtalya ve Yunanistan'dan yardım istedi.

İsrail'in Beyt Şemeş kenti ve Kudüs'ün 5 farklı noktasında orman yangını çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangının kontrolden çıkması nedeniyle Kudüs ile Tel Aviv arasındaki otoyol trafiğe kapatıldı. Sürücüler araçlarını terk edip yaya olarak bölgeden kaçmaya çalıştı, 4 araç yandı. Mahsur kalanlar ise kurtarma ekipleri tarafından bölgeden tahliye edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsraillilerin bir çekicinin arkasında Kudüs'e tahliye edildiği görüldü. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA), Kudüs tepelerini saran yangınlarda şu ana kadar 12 kişinin duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi edildiğini açıkladı. Yayılan alevler nedeniyle en az 5 yerleşim yeri de tahliye edildi.

Ordu konuşlandırıldı

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e yangınlarla mücadele için askeri güç konuşlandırması çağrısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ulusal bir acil durum içindeyiz. Hayatları kurtarmak ve alevleri kontrol altına almak için tüm mevcut güçleri yoğunlaştırmamız gerekiyor" denildi. Talebin ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, orduya Kudüs tepelerindeki yangınlarla mücadelede yardım emri verdi.

Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Geçtiğimiz hafta çıkan yangında 10 bin dönümlük alan kül olmuştu

Öte yandan, Kudüs'te geçtiğimiz hafta çarşamba ve perşembe günleri çıkan yangında 10 bin dönümlük alan küle dönmüş, yangını 100 itfaiye ekibi 20 saatten fazla süren çalışmaların ardından kontrol altına almıştı.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, İsrail, Güncel, Yaşam, Dünya, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kudüs'te Orman Yangınları Kontrolden Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Trump’tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar Biri Türkiye’nin komşusu Trump'tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar! Biri Türkiye'nin komşusu
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
Sancaktepe’de fabrika yangını Sancaktepe'de fabrika yangını
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı 42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
Trafik cezaları değişiyor Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek Trafik cezaları değişiyor! Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
22:08
İsrail’de yangın felaketi 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
21:19
İşte İmamoğlu’nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
09:46
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
09:38
Ferdi Tayfur’un ardından miras kavgası devam ediyor
Ferdi Tayfur'un ardından miras kavgası devam ediyor
09:34
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
09:23
Hindistan’da otelde yangın: 15 ölü
Hindistan'da otelde yangın: 15 ölü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
09:17
Hindistan Süper Kupası’nda arı saldırısı Hakem ölümden döndü
Hindistan Süper Kupası'nda arı saldırısı! Hakem ölümden döndü
09:11
İspanya’ya 5 saniyenin zararı çok büyük
İspanya'ya 5 saniyenin zararı çok büyük
09:09
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
08:59
Muğla’nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 07:36:16. #7.13#
SON DAKİKA: Kudüs'te Orman Yangınları Kontrolden Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.