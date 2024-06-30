CHP\'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı

HKNYLDN:

Bu hükümete bir ders lazımdı millet verdi.. Geçmişi unutan bu millete de bir ders lazım onuda chp verecek..!

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Adem Uçuk: Chp nin geçmişi ne ki bugünü yarını ne olsun! 67 26

Çağatay Kurt: Sen milletten ders alacaksın belliki demlenmişsin 22 11