CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı - Son Dakika
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CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı

CHP\'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı

Makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30.06.2024 17:17
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Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı.

CHP'Lİ İSİMLER ADLİYEYE GELDİ

Dönmez, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, partililer, bazı belediye personelleri de adliyeye geldi.

NE OLMUŞTU?

Önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de dün akşam gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Hikmet Dönmez, Kula, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • HKNYLDN: Bu hükümete bir ders lazımdı millet verdi.. Geçmişi unutan bu millete de bir ders lazım onuda chp verecek..! 64 43 Yanıtla
    Adem Uçuk: Chp nin geçmişi ne ki bugünü yarını ne olsun! 67 26 Çağatay Kurt: Sen milletten ders alacaksın belliki demlenmişsin 22 11 EfeCan ÖZTÜRK: yani suç işlesede içeri atılmamalımı bu belediye başkanı anlayamadım konuyu açarmısın 18 6
  • ahmet demir: chp demek aykırılık kanunsuzluk demektir 35 30 Yanıtla
    Ali Arat: ve konustu bir vatandas kendi capinca kendi kendince.. dedigini kendisi bile anlamamis olmakla beraber 2 1
  • Sami Göksu: demek oluyorki ihale şartlara uygun yapılmış ama ihaleyi kazanan şirketi başkan hazmedememiş işne gelmemiş normalde kazanamayan şirketler çamur çıkarır neyse savcım hakimim işini bilir duman tütmüş birkere 27 16 Yanıtla
  • Kubilay Gençtürk: her yerlerinden pislik akıyor..! 29 13 Yanıtla
  • Isa Ataman: Allah bu gruhlara fırsat vermesin 20 13 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: bıyıklar mhp 9 7 Yanıtla
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