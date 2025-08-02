Manisa'nın Kula ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu sürücü ve eşi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Ali G. idaresindeki 07 CAF 757 plakalı yolcu otobüsü, Uşak- İzmir kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Arif Öztürk'ün (58) kullandığı 45 U 3063 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Arif Öztürk, eşi Ayşe Öztürk (59) ve Ayşe K. (51) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arif ve Ayşe Öztürk çifti kurtarılamadı, Ayşe K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Çiftin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Otobüs şoförü Ali G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kula'da Otobüs ve Araç Çarpıştı: 2 Ölü - Son Dakika
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