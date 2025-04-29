Kültepe'den Fısıldayan Ezgiler Konseri

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından "Kültepe'den Fısıldayan Ezgiler" konulu konferans ve açıklamalı dinleti düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Müsevver Askeroğlu Konser Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Atabey Kılıç, Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinliğin açılışında konuşan Rektör Altun, Kültepe Kaniş-Karum Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile her zaman istişareler yaparak, kazı çalışmalarına destek verdiklerinin altını çizdi.

Dekan Levendoğlu ise etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Kılıç da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı Erkiletlioğlu da dernek çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlikte ilk olarak, Kültepe Kaniş-Karum Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve yazar Oğuz Elbaş tarafından konferans verildi.

Konferansın ardından etkinlik, Tunahan Alan ve Duygu Güvener'in sunumları ile gerçekleştirilen açıklamalı dinleti ile devam etti.

Etkinlik, teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi.